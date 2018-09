In der Nacht auf Sonntag verwandelte sich die Hilpoltsteiner Innenstadt wieder in ein riesengroßes Festivalgelände. Bei "HIPLive" erlebten unzählige Menschen auf sieben Bühnen acht verschiedene Bands. Von Rock und Pop über Irish Folk bis hin zu Heavy-Metal mit Rapeinlagen war zwischen Burg und Stadtweiher alles geboten, was das musikalische Spektrum hergibt. © Tobias Tschapka