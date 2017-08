Historische Reise stärkt die Burgfestgemeinschaft

Hilpoltsteiner wanderten auf den Spuren des pfalzgräflichen Adels - 03.08.2017 14:38 Uhr

HILPOLTSTEIN - 1625: Pfalzgraf Johann Friedrich und seine Frau Sophia Agnes beenden ihre Hochzeitsreise und nehmen auf dem Rückweg Pfalzgräfin Dorothea Maria von Neuburg an der Donau mit nach Hilpoltstein. Zum 90. Jubiläum des Burgfestes ist dies das Vorbild für die Historische Reise 2017, die die Burgfestfamilie noch enger zusammenrücken lässt.

Im Juni ziehen um die 50 Hilpoltsteiner auf den Spuren ihrer Pfalzgrafen von Neuburg an der Donau. 90 Kilometer sind in drei Tagen zu bewältigen. Hier geht es durch die Steinbrüche oberhalb von Eichstätt. © Stefan Bergauer



Die Historische Reise hat begonnen, unter Trommelschlag und Fanfarenklang ziehen knapp 40 Hilpoltsteiner durch die Neuburger Straßen. Die Anwohner und Autofahrer winken und wünschen Glück und machen Fotos – den Stau, den Wanderer und Fuhrwerke verursachen, nehmen sie gelassen hin. Um sechs Uhr war der Bus mit der Reisegesellschaft in Hilpoltstein abgefahren, im Neuburger Schlosshof warteten Mitglieder der Wache und des Verkehrsvereines in historischen Gewändern, um die Adeligen Johann Friedrich, Sophia Agnes und Dorothea Maria zu verabschieden.

Neuburgs Bürgermeister Bernhard Gmehling begrüßt standesgemäß die Hilpoltsteiner Hoheiten: Pfalzgräfin Sophia Agnes (Liane Leupold-Schneider, li.), Pfalzgraf Johann Friedrich (Manfred Seitz) und Pfalzgräfin Dorothea Maria (Pia Liebald). Sophia Agnes und Johann Friedrich beschließen ihre Hochzeitsreise, Maria Dorothea hat das Grab ihres Mannes besucht. Gemeinsam geht es zurück nach Hilpoltstein. © Stefan Bergauer



Der Pfalzgraf hat ein Jahr zuvor, 1624, geheiratet. Nun, auf der Hochzeitsreise, will er seiner Sophia Agnes, Tochter des Landgrafen Ludwig V. von Hessen-Darmstadt, die Stadt seiner Kindheit zeigen. In Neuburg treffen sie auf Johann Friedrichs Tante, Dorothea Maria. Sie hatte das Grab ihres Mannes Ottheinrich II. in Lauingen besucht. „Ich erinnere mich an schöne Flussfahrten an der Donau mit meinem Gemahl“ , sagt die Pfalzgräfin traurig im Schlosshof. Sophia-Agnes lobt die prachtvollen Gebäude. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, ebenfalls in historisches Gewand gekleidet, hört das gerne. „Wir freuen uns sehr, dass Sie ihre Reise hier beginnen. Kommen Sie unversehrt und wohlbehalten an.“

Wichtige Weisheiten geteilt

Am Ortsschild wird zum ersten Mal gehalten. Die Gruppe tauscht die Gewänder gegen einfachere Reisekleidung, Fanfaren und Trommeln werden verstaut und zügig geht es los. Die Gruppe ist flott unterwegs. Die Pferde geben das Tempo vor. Claus und Eva Luber lenken die Kutsche der Pfalzgräfin, Hermann Durst sitzt auf dem Bock seines Fuhrwerks Auch bei der ersten Historischen Reise, 2006, als der Einzug der Pfalzgräfin Dorothea Maria 1606 gefeiert wurde, war die Gesellschaft mit zwei Kutschen unterwegs.

Edle Fanfarenspieler, Hilpoltsteiner Burgfesttrommler, die Feuerwehr, die mit der Scharwache beim Burgfestumzug vertreten ist, die Landsknechte des THW und einige freie Gesellen haben sich auf die dreitägige Wanderung gemacht. © Stefan Bergauer



Etwa die Hälfte der Teilnehmer von heute war damals schon dabei. Und sie teilen bereitwillig die Erfahrungen, die sie damals gemacht haben. „Der schönste Platz ist immer an der Kutsche“ ist so eine. Wie wertvoll sie ist, zeigt sich schon beim ersten Anstieg: Mit einer Hand am Fuhrwerk kann man sich mitziehen lassen und von der Kraft der beiden süddeutschen Kaltblüter Fanny und Max profitieren.

Es braucht viele Hände

Geht es wieder bergab, muss das Gefährt jedoch auch wieder gebremst werden. Manchmal braucht es dann helfende Hände, oft genügen die Ferdinand Kühnleins. Er greift zur Kurbel, über die Holzklötze auf die Metallbänder der Räder gepresst werden. „Ich habe einen schwierigen Job“, wird er im Verlauf der Reise stöhnen. Die Kurbel sitzt tief, oft muss er gebückt laufen.

Doch die Stimmung ist gut. Kanzler und Herold haben für den ersten Tag keine Pferde bekommen. Einige Mitläufer wussten vorab Bescheid und haben Kokosnüsse gekauft – das Geklapper der Schalen soll die beiden aufmuntern. Die Teilnehmer der Wanderung lernen sich kennen, kommen ins Gespräch. Viele hat man in Hilpoltstein schon mal gesehen, einige Gesichter sind neu. Burgfesttrommler, Edle Fanfarenspieler, die Landsknechte des Technischen Hilfswerks, die Scharwache der Feuerwehr und einige „freie“ Teilnehmer geben der Pfalzgräfin Dorothea Maria das Geleit.

Wandernde Gräfin

Der Pfalzgraf und seine Gemahlin haben den Treck in Neuburg wieder verlassen und stoßen nur zu den offiziellen Empfängen im Lauf der dreitägigen Wanderung hinzu. In den Pausen verteilt ihre Hoheit Gummibärchen. „Aber die Roten bleiben bei der Pfalzgräfin“ – hier genießt Pia Liebald das Vorrecht des Adels.

Die Landsknechte lesen ihrer Gräfin jeden Wunsch von den Augen ab und besorgen ihr unterwegs sogar Erdbeeren. © Stefan Bergauer



Schon als der Festausschuss wegen des Amtes auf sie zukam, war klar, dass auch die Historische Reise stattfinden würde. Für Liebald kein Problem. Als 28-Jährige war sie mit dem Rucksack durch die Welt getingelt, hat damals weite Strecken zu Fuß zurückgelegt und läuft auch heute noch viel. So ist die gräfliche Kutsche oft verwaist. „Das ist doch langweilig und wäre unfair“, sagt Liebald über ihren leeren Sitz. Das Fußvolk dankt es ihr und hofiert entsprechend seine Gräfin.

Bestens versorgt

Anna, die beim Burgfest eine Gräfinnentochter gespielt hat, und Liebalds Kinder Paula und Max sind ebenfalls mit dabei. Sie reichen den Wanderern aus der Versorgungskutsche Getränke. Die sind willkommen, der Marsch ist anstrengend, schon vor dem ersten Etappenziel beim SV Marienstein bei Eichstätt haben sich die ersten Wanderer Blasen gelaufen. Einige haben vorab trainiert, andere ließen die 90 Kilometer auf sich zukommen.

Alle werden die Reise beenden. Apothekerin Edeltraud Stadler und Sanitäter Christian Waldmüller haben deutlich weniger zu tun als 2006, als sich Schlangen bildeten, um sich behandeln zu lassen. Einzig ein Trommler fährt am zweiten Tag wegen eines Insektenstiches vorsorglich ins Krankenhaus, ist aber am dritten wieder mit dabei.

Pizza und Lasagne füllen im Tagesziel Eichstätt die Mägen. © Stefan Bergauer



In Eichstätt hat der Begleittross bereits die Zelte aufgebaut. THW, Feuerwehr und Ralf Gnatzy, Chef der Edlen Fanfarenspieler, kutschieren dazu Gepäck, Feldbetten und Getränke. So wächst mit den Wanderern und Kutschern die Reisegesellschaft auf rund 55 Personen. Die Organisation klappt tadellos, die Teilnehmer fühlen sich wie in Vollpension.

Aufwendige Vorbereitung

Aus den Eindrücken der 2006er Reise war die Idee der Neuauflage geboren worden, diese wurden aus Termingründen auf 2017, zum 90. Jubiläum des Burgfestes, verschoben. Gnatzy für die Fanfarenspieler, Josef Walter, Fachgruppenleiter beim THW, und Bernhard Luft, Chef der Hilpoltsteiner Burgfesttrommler, bildeten die Spitze eines etwa zehnköpfigen Organisationsteams, zu dem auch die Feuerwehr stieß. Im Herbst begannen sie, anhand einer Reitwanderkarte die Strecke zu planen.

Die treibenden Kräfte hinter der Historischen Reise: Ralf Gnatzy, Chef der Edlen Fanfarenspieler, Josef Walter vom Technischen Hilfswerk und Bernhard Luft, Gnatzys Pendant bei den Hilpolsteiner Burgfesttrommlern (v.li.). © Stefan Bergauer



Das ist gar nicht so einfach. Meist führt sie über Forstwege, selten über Landstraßen. Nach der Erkundung musste sie offiziell genehmigt werden, die Unterkünfte gesucht, die Versorgung gestellt und offizielle Termine wie in Neuburg abgesprochen werden. Der Druck ist groß, auch weil vorab auf Unvorhergesehenes reagiert und während der Reise Zeitpläne eingehalten werden müssen. „Ich bin froh, dass alles so geklappt hat“, sagt Luft nach dem Ende der Reise zufrieden.

Besuch aus Hilpoltstein

In Eichstätt bauen die Wanderer ihre Feldbetten auf und richten sich ein. Weil es nur eine Dusche gibt, fährt sie die Feuerwehr per Shuttlebus ins Freibad. Pizza und Lasagne füllen die hungrigen Mägen, in den Gesprächen an den Tischen zieht der Tag nochmal vorbei. Einige Hilpoltsteiner schauen vorbei, auch am zweiten Abend wird es wieder so sein, ein willkommenes Signal des Zuspruchs. Mit einem Standkonzert der Fanfarenspieler und der Burgfesttrommler und Sommernachtskino, bei dem unterm Sternenhimmel der Film von Ludwig Heß über die Reise 2006 gezeigt wird, klingt der Abend aus.

Gegen halb sechs erwacht am nächsten Morgen das Lager. Das THW Eichstätt bringt das Frühstück, die Zelte werden abgebaut, dann gibt Gnatzy mit der Trillerpfeife das Zeichen zum Abmarsch. Die Königsetappe liegt vor den Wanderern. 36 Kilometer nach Wengen, dazu ein Abstecher nach Titting. Am Vorabend wurde noch düster über den ersten Anstieg geraunt, doch auch hier halten die Wanderer das geplante Marschtempo von fünf Kilometern pro Stunde oder mehr und ziehen bald an den Steinbrüchen der Jura-Höhen vorbei. Mit jedem Schritt, mit jedem Kilometer, entfaltet sich das Gemeinschaftsgefühl.

Gemeinschaft wird tiefer

„Man trifft sich sonst vielleicht nur beim Burgfest, doch dort hat jeder seine Rolle“, sagt Edeltraud Stadler. In den verschiedenen Gruppen nehm man sich nicht so wahr, auch auf dem Kreuzwirtskeller bleiben die Gruppen eher unter sich. 2006 sei ein Zusammenhalt entstanden, der noch Jahre anhalte, auch heute gehe man anders miteinander um, schwärmen Teilnehmer von damals. So führt die Historische Reise zu den Wurzeln des Burgfestes zurück: Miteinander feiern.

Auch Stadler war 2006 dabei, damals war sie die Pfalzgräfin. Viele Erinnerungen kommen nun wieder hoch, Wehmut kommt jedoch nicht auf, auch bei den Untertanen fühlt sie sich wohl. Neben der Gemeinschaft gehe es bei der Reise auch um Werbung für das Burgfest. „ Das ist ein großer geschichtlicher Teil der Stadt, in ihrem Leben sichtbar. Es ist kein Theaterstück, sondern ein Schauspiel, das im Leben der Bevölkerung fest verwurzelt ist.“ Die Reise heute sei anders als damals, auch weil mehr Frauen dabei sind – damals waren Stadler und ihre Gräfinnentöchter die einzigen.

Straffer Zeitplan

Auf dem Marsch nach Titting beginnen die Füße zu brennen. Die Plätze in den Kutschen werden beliebter. „Das ist keine Wanderung, sondern ein Gewaltmarsch“, ist bei einer Rast zu hören. Doch der Zeitplan steht, um 15 Uhr muss das Zwischenziel erreicht werden. Gesang der Fanfarenspieler und eine frische Brise helfen über die letzten Kilometer hinweg, vor dem Wasserschloss in Titting empfangen Bürgermeister Andreas Brigl und Brauereichef Michael Gutmann die Gesellschaft. „Ein kleiner Schmerz erfüllt unser Herz“, sagt der zugestiegene Pfalzgraf.

Die Hilpoltsteiner Pfalzgräfinnen Maria Dorothea (Pia Liebald, li.) und Sophia Agnes (Liane Leupold-Schneider). Etwa 15 Jahre lang gab es in Hilpoltstein zwei Pfalzgräfinnen. © Stefan Bergauer



Sein Vorfahr Ottheinrich ließ einst das Schloss umbauen, später gehörte Titting jedoch den Eichstätter Bischöfen – und war bis zur Gebietsreform auch Teil des Landkreises Hilpoltstein. Neben diesen historischen Aspekten sollen in Titting Kontakte zu Gutmann gepflegt werden – der Pfalzgraf dankt dem Braurei-Chef für die in Hilpoltstein „dank seiner milden Gaben“ neu entstehenden Postwirtschaft.

Kein Theaterstück

Heimatkundler Manfred Seitz hat die Rolle des Johann Friedrich übernommen. Dass die Reise historisch eingeordnet ist, ist ihm ein großes Anliegen. Darüber hinaus soll sie „ein Glanzpunkt zum 90-jährigen Bestehen des Burgfestes“ sein – und Werbung für die Stadt machen. „Wir waren im Fernsehen, in den Zeitungen – diese Aufmerksamkeit bekommt man nicht durch einen Flyer“, sagt Seitz. Als 75-Jähriger traut er sich die Wanderung nicht mehr zu, hinzu kommen Zeitprobleme, gerne mischt er sich aber bei den offiziellen Teilen unters Volk.

Der Heidecker Trommlerhaufen hat für die Hilpoltsteiner einen Begrüßungsschluck mitgebracht. © Stefan Bergauer



Liane Leupold-Schneider spielt seine Gemahlin Sophia-Agnes. Vor zwei Jahren übernahm die Hilpoltsteiner Künstlerin die Rolle der Pfalzgräfin und empfing die Teilnehmer der kulinarischen Stadtführung in der Residenz. Sie hat sich intensiv mit der Landgrafentochter beschäftigt, sich aus dem hessischen Staatsarchiv Fotos schicken lassen, Texte durchgearbeitet. „Da steckt noch viel drin“, sagt sie. Bis zum Tod Dorothea Marias 1639 lebten in Hilpoltstein zwei Pfalzgräfinnen. Sophia Agnes schenkte ihrem Mann acht Kinder, doch keines wurde älter als drei Jahre. „Ich finde es spannend, in das damalige Leben einzutauchen und den Hintergrund kennenzulernen.“ Auch sie wäre gerne mitgelaufen.

"Eine Ehre"

Gefühlt zieht sich der zweite Abschnitt des Marschtages jahrelang hin, tatsächlich ist die Etappe rund 38 Kilometer lang. Doch immer wieder feuern staunende Anwohner in den Dörfern den Treck an. Ein 92-Jähriger will in Biburg unbedingt Fotos – die Fuhrwerke erinnern ihn an die Zeiten, als er selbst mit Pferden seine Äcker bearbeitete. Schließlich leuchten im Gasthaus Glossner die weißen Zelte auf, eine Erlösung. Die Schäuferle schmecken, Benni Haußner kommt am Abend noch vorbei und bringt das Akkordeon mit. Reiner Hertel tauscht die Fanfare gegen die Klarinette, die Hundsgrübbl bringen die Luft im Gasthaus zum Kochen.

Am nächsten Morgen stecken die Strapazen des Vortages vielen noch in den Beinen, doch vor den letzten 24 Kilometern ist niemandem wirklich bange. Wer wegen der Blasen nicht mehr kann, fährt eben auf der Kutsche mit. „Pack mer’s“ beschließt Kanzler Wolfang Nahr den morgendlichen Appell, bei dem sich Liebald bei den Teilnehmern bedankt hat. „Es ist super, ich empfinde es als Ehre“, sagt die Pfalzgräfin, deren Amtszeit sich nun dem Ende zuneigt - die Reise hat das Burgfest-Gefühl noch einmal aufleben lassen.

„Da hat man so lange drauf hingearbeitet und zack, zack, ist es schon vorbei“, sagt Bernhard Luft bei einer Rast in Laibstadt beinahe traurig. Mittags sind schon von weitem Trommelschläge zu hören, der Heidecker Trommlerhaufen erwartet die Hilpoltsteiner in Rudletzholz – Umarmungen und ein kräftiger Begrüßungsschluck inklusive. Gemeinsam geht es mit Trommelschlag hinunter nach Heideck – bei den Wanderern kommt erste Gänsehaut auf. Beim Empfang durch die Dritte Bürgermeisterin Maria Brunner steht diesmal die Jagdleidenschaft der drei Adeligen im Vordergrund.

Jubel beim Einzug

Frisch gestärkt ist auch der letzte Abschnitt nach Hofstetten schnell geschafft. Nun feuern immer mehr Zuschauer die Wanderer an, erste bekannte Gesichter sind am Straßenrand zu sehen. Als sich die Gruppe am Faberhof wieder in Schale wirft, macht das Gerücht die Runde, dass der Burganger voll sei, viele Hilpoltsteiner „ihre Wanderer“ erwarten. Das gibt noch einmal zusätzlich Kraft, es wäre niederschmetternd gewesen, alleine einziehen zu müssen.Doch schon am Marktplatz warten die ersten Zuschauer, hinter der Burg jubeln mehr als Hundert den Wanderern zu.

Die Ratsmitglieder haben sich zu dem Zug gesellt. Josef Lerzer freut sich als Burgfest-Bürgermeister, dass die Hoheiten zurück sind, nachdem sich die Hilpoltsteiner wie junge Vögel nass und verlassen im Nest gefühlt hätten und sich in der Abwesenheit der Pfalzgrafen-Familie viel Kälte eingestellt habe.

Ein dreifaches Hip Hip Hurra auf die Teilnehmer beschließt die Historische Reise. Ein Erlebnis, dass diese nicht vergessen werden. Die Gemeinschaft, das ist der Tenor, der während der drei Tage immer wieder zu hören ist, hat gewonnen.