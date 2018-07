Seit 2010 gibt es ein ganz besonderes Event am Heidecker Wäschweiher: das Fischerstechen. Konkurrierende Teams versuchen dabei, sich gegenseitig mit Hilfe eines Speers vom Boot zu stoßen. Da bleibt garantiert kein Auge trocken. 15 Teams hatten sich angemeldet und kämpften im K.o.-Modus um das Vorrücken. Am Ende setzte sich der Schloßberger Stopselclub auf ganzer Linie durch und belegte mit seinen Booten die Plätze eins bis drei. Am längsten Paroli bieten konnten ihnen die Neulinge der LAN-Gruppe, die sich bis ins Halbfinale stießen. © Christian Albrecht