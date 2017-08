Keller & Kalmbach mit Löwe ausgezeichnet

In Bayern unter den Top 50 Mittelstandsunternehmen - vor 11 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die Firma "Keller & Kalmbach" gehört zu den 50 besten Mittelstandsunternehmen in Bayern. Im Schloss Schleißheim in Oberschleißheim überreichte Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner den weißen Porzellanlöwen an Dr. Florian Seidl, CEO, und Rudolf Morawetz, Geschäftsführer des Familienunternehmens.

"Sie haben im Bereich Umsatz- und Mitarbeiterwachstum herausragendes geleistet. Der Preis soll diese Leistung würdigen und gleichzeitig Ansporn für alle Unternehmen im Freistaat sein, ihre Ziele mit Engagement und Tatkraft zu verfolgen", erklärte die Ministerin. Das Bayerische Wirtschaftsministerium zeichnet bereits zum 16. Mal inhabergeführte Unternehmen in Bayern mit dem Siegel "Bayerns Best 50" aus.

In den vergangenen Jahren konnte Keller & Kalmbach seinen Umsatz und die Zahl der Mitarbeiter überdurchschnittlich steigern. Die Jury würdigte mit der Preisverleihung diese besondere Wachstumsstärke. Seit mehr als 40 Jahren steht Dr. Florian Seidl an der Spitze des 1878 gegründeten Familienunternehmens.

Keller & Kalmbach, gehört zu den führenden Großhandelsunternehmen für Verbindungselemente und Befestigungstechnik, Sonder- und Zeichnungsteile, Hebetechnik sowie MRO-Artikel.

Das Familienunternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016 mit 800 Mitarbeitern einen Umsatz von 270 Millionen Euro.

hiz