Zwar waren diesmal deutlich weniger Fieranten und Stände, und dementsprechend auch weniger Besucher zum Thalmässinger Ostermarkt gekommen, aber die Verkäufer haben sich auf die winterlichen Verhältnisse eingestellt und hatten unter anderem noch einmal warme Mützen, Handschuhe und Schals in ihr "frühlingshaftes" Angebot aufgenommen. Dennoch war es auch für Hartgesottene ziemlich ungewöhnlich, sich an die hohen Schneehaufen zwischen den Ständen zu gewöhnen und den Schneematsch auf der Straße mit großen Schritten zu umgehen.

In diesem Jahr traf der "echte" Frühling mit dem Hilpoltsteiner Autofrühling zusammen, sodass sich zu den schönen, blankpolierten Karosserien auch schon die ersten Blumen gesellten. Kein Wunder, dass der Ansturm in den beteiligten Autohäusern wieder groß war – ebenso wie am Ostermarkt in der Innenstadt.