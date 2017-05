Am Weißen Sonntag feierten 38 Mädchen und Jungen der katholischen Pfarrei Roth in der vollbesetzten Pfarrkirche ihre erste Heilige Kommunion. Unter dem Motto „Jesus auf der Spur“ bereiteten sich die jungen Christen seit vergangenem Herbst als „Glaubensdetektive“ darauf vor. Während des feierlichen Gottesdienstes, den die Kinder mitgestalteten, trugen sie auch ihr von einer Kommunionfamilie eigens dafür komponiertes Lied „Jesu Spur zu Gott“ vor, dass am Ende von den Gottesdienstbesuchern mit viel Applaus bedacht wurde. © privat