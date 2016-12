LBV ruft zur Wintervögel-Zählaktion auf

Vogelfreunde in Sorge: Weniger Tiere als üblich - 14.12.2016 18:03 Uhr

HILPOLTSTEIN - In den bayerischen Gärten sind nach Angaben von Experten derzeit weniger Vögel als in dieser Jahreszeit üblich zu sehen. "Eine umfassende Erklärung dafür gibt es bisher jedoch nicht", teilte Martina Gehret vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein am Mittwoch mit.

Wahrscheinlich seien viele Vögel noch in den Wäldern, weil dort unter anderem wegen des anhaltend milden Wetters noch genug Nahrung zu finden sei. An der Vogelgrippe jedenfalls liege es nicht, betonte Gehret: "Singvogelarten werden nicht von der aktuellen Form der Vogelgrippe befallen."

Um dem Fehlen der Vögel in den Gärten auf den Grund zu gehen, warten die Naturschützer auf die "Stunde der Wintervögel". Sie findet vom 6. bis 8. Januar statt und ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands.

Naturfreunde sollen dabei eine Stunde lang die Vögel an ihrem Futterhaus zählen und dem LBV zu melden. Dies gibt wichtige Hinweise zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände.

Im Januar 2016 hatten sich in Bayern knapp 27 000 Menschen beteiligt und mehr als 700 000 Vögel gemeldet – ein Rekord. Die Kohlmeise wurde als häufigster Wintervogel gezählt, der Feldsperling kam auf Rang Zwei.

dpa