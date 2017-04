Maßarbeit: Hier schlängelt sich ein 68-Meter-Schiff zur A9

Schiffsreise begann an der Rother Lände und soll am Ammernsee enden - vor 25 Minuten

ROTH - Von der Rother Lände aus machte sich die "MS Utting" am Montagabend auf eine ungewöhnliche Reise. Das 68 Meter lange Schiff wird mit einem Lastwagen nach Oberbayern gebracht. Noch in der Nacht muss die A9 gesperrt werden.

Von der Rother Lände machte sich die MS Utting am Montagabend auf den Weg zur Autobahn. Gefahren wurde in zwei Teilen. Und schon die erste Etappe erwies sich "dank" der Ausmaße des Schiffes als schwierig und brachte den Zeitplan gehörig durcheinander. Ziel der Reise ist Inning am Ammersee.