Die A9 ist am Samstag nach mehreren Unfällen zwischen Hilpoltstein und Allersberg seit 11.30 Uhr in Richtung Berlin komplett gesperrt. Elf Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder, prallten an einem Stauende ineinander. Es wurden zehn Menschen verletzt, drei davon lebensgefährlich. Mehrere Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in Krankenhäuser. © ToMa