Metalldiebe in Allersberg unterwegs

Dachrinnen und Fallrohr abmontiert - 13.12.2016 12:37 Uhr

ALLERSBERG - Zwischen dem 8. und 12. Dezember wurden die Dachrinnen und das Fallrohr eines Bürohäuschens des Zweckverbands Rothsee abmontiert. Die Polizei bittet um Hilfe.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Das Gebäude befindet sich in der Verlängerung der Polsdorfer Straße hinter dem Pendlerparkplatz an der A9. Um auf das Gelände zu kommen, mussten die Diebe den Maschendrahtzaun aufschneiden. So ist neben dem Diebstahlschaden in Höhe von 600 Euro auch noch Sachschaden von 50 Euro entstanden.

Die Polizei Hilpoltstein hofft bei ihren Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Telefon: (09174) 47890.