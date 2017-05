Missbrauch von Notrufen: Betrunkener narrte Polizei

Mann drohte damit, aus dem Fenster zu springen - vor 29 Minuten

ALLERSBERG - Ein 53-jähriger Mann narrte in der Nacht auf Freitag Polizei und den Rettungsdienst. Er hatte die Rettungsleitstelle angerufen und die Einsatzkräfte beim Eintreffen provoziert. Ein Alkoholtest ergab dann, dass der Mann stark alkoholisiert war.

Der Mann hat jetzt ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen am Hals. Er hatte in Allersberg kurz nach Mitternacht bei der Rettungsleitstelle angerufen und am Telefon gedroht, aus dem Fenster zu springen, wie die Polizei am Freitag bekanntgab.

Als die erste Polizeistreife eintraf, setzte sich der 53-jährige Allersberger auf ein Fensterbrett im ersten Stock und "forderte grinsend das Erscheinen der Feuerwehr", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass es sich bei dem Einsatz nicht um einen akuten Notfall handelte. Als die Beamten sich zurückzogen, wurde der Mann neugierig, ging in die Wohnung zurück und erschien kurz darauf an der Haustür des Anwesens. Dort "empfingen" in die Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit über drei Promille stark betrunken war. Der Allersberger wurde wegen des hohen Alkoholwertes dem Rettungsdienst übergeben.

