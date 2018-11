Missverständnis am Hilpoltsteiner Stadtweiher

HILPOLTSTEIN - Bei einem Verkehrsunfall am Hilpoltsteiner Stadtweiher ist ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Ein 43-Jähriger hatte die Vorfahrt missachtet.

Die Polizei fand im Handschuhfach eine Waffe. © NEWS5 / Goppelt



Der Mann war mit seinem Auto aus der Badstraße gekommen und hatte an der Einmündung in die Johann-Friedrich-Straße hinter einem anderen Wagen gehalten. Weil dieser trotz eines von links kommenden Opels in die Straße einfuhr, dachte der 43-Jährige, vorfahrtsberechtigt zu sein.

Deswegen fuhr auch er weiter und stieß mit dem Opel zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro, es gab keine Verletzten.

