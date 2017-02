Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Greding und Altmühltal verunglückte am Mittwochvormittag ein Polizeibus, in dem Gefangene saßen. Das Polizeifahrzeug war mit einem vorausfahrenden Lkw kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurden alle acht Insassen verletzt. Ein Strafgefangener so schwer, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die A9 musste kurzfristig komplett gesperrt werden. © NEWS5 / Pieknik