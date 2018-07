Müll bei Pyras im Wald abgelagert

Größere Menge lag bei Deponie - Polizei ermittelt - vor 18 Minuten

PYRAS - Ein Unbekannter hat eine größere Menge Müll an einem Waldweg an der Kreisstraße in der Nähe der Deponie abgelagert. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Allem Anschein nach handelt es sich bei dem Müll um eine Wohnungsauflösung. In den zirka 15 Müllsäcken waren Bettwäsche, Decken, Kissen, Sitzauflagen, Kleinkinderwäsche und auch eine Matratze.

Wer in der fraglichen Zeit, von Samstag bis Sonntagabend, Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Hilpoltstein zu melden. Telefon (09174) 4789-0

