Mülltonnen in Marquardsholz angesteckt

Besitzer konnte Ausbreitung des Feuers verhindern - vor 1 Stunde

MARQUARDSHOLZ - Am Montagabend wurden in Marqaurdsholz zwei Papiertonnen angezündet. Die Polizei bittet im Hinweise.

Symbolbild Polizei © colourbox



In Marquarsholz E hatte ein Anwohner seine Papiertonne zur Abholung an die Straße gestellt. Gegen 21 Uhr am Montagabend stellte er fest, dass die Tonne und einige Gelbe Säcke brannten. Das Feuer konnte er löschen, die Tonne brannte aber nieder.

Gegen 23 Uhr erhielt die Polizei die Nachricht, dass auch in Marquardsholz B eine Papiertonne gebrannt hatte. Diese wies an der Innenseite Brandspuren auf.

Die Polizei vermutet, dass beide Tonnen vorsätzlich angesteckt wurden. Sie bittet um Hinweise unter Telefon (09174) 4789-0.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.