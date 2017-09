Nicht ganz so viel los wie üblich war am Samstag auf dem Michaelimarkt in Thalmässing. Dennoch konnten sich die Händler nicht beklagen, denn im Lauf des Tages kamen doch sehr viele Besucher aus Nah und Fern in die Innenstadt und begutachteten das reichhaltige Angebot für Haus, Heim und Garten. © Tobias Tschapka