Neue Chefin für die Hilpoltsteiner Kultur

Kathrin Blomeier leitet das Amt für Kultur und Touristik — Frisches Konzept im Frühjahr - 15.12.2016 05:54 Uhr

HILPOLTSTEIN - Nach längerer Vakanz hat das Hilpoltsteiner Amt für Kultur und Tourismus eine neue Leitung: Kathrin Blomeier (36) führt seit dem 1. Dezember die Einrichtung in der Residenz.

Kathrin Blomeier (36) leitet seit dem 1. Dezember das Amt für Kultur und Tourismus in Hilpoltstein. © Benjamin Huck



Kathrin Blomeier ist in ihrem Leben schon ganz schön weit herumgekommen: Aufgewachsen im Landkreis Neumarkt, ging es für die junge Frau nach Bamberg, Aix-en-Provence, München, Paris und Ansbach. In Einrichtungen wie dem Museum Louvre, in Theatern und Verlagen hat sie schon gearbeitet, die vergangenen zehn Jahre war sie im Kulturamt von Ansbach tätig und hat dort auch große und internationale Veranstaltungen organisiert.

Jetzt also Hilpoltstein. Die 36-Jährige hat sich gerne für die Aufgabe in der Burgstadt beworben, reichen doch auch ihre Familienbande hierher. Vor allem ist sie begeistert vom Engagement der Hilpoltsteiner Bevölkerung, die schon selbst viel auf die Beine stellt.

Stelle seit 2012 unbesetzt

Dass es überhaupt wieder eine Leitung gibt, hängt mit dem Weggang des bisherigen federführenden Mitarbeiters Christoph Raithel zusammen. Er war nach sieben Jahren in Hilpoltstein im Frühjahr Touristikchef in Beilngries geworden.

Eine offizielle Amtsleitung gab es schon seit 2012 nicht mehr, die Einrichtung in der Residenz wurde aus personellen Gründen dem Hauptamt zugeordnet. Kathrin Blomeier hat nun als Amtschefin fünf Mitarbeiterinnen, die sich auch um die Volkshochschule und die Stadtbücherei kümmern.

Die beiden großen Zugpferde der Hilpoltsteiner Kultur sind nach Ansicht von Blomeier das Burgfest sowie das Mittelalterfest. Und der Challenge locke viele Menschen in die Stadt — auch von weiter weg. Sie möchte Bewährtes und Beliebtes bewahren aber auch neues Schaffen: „Das Programm muss sich natürlich an den Interessen der Hilpoltsteiner ausrichten.“ Ihr schwebt eine Mischung aus Hochkultur und Kleinkunst vor, mit der alle Bevölkerungsschichten erreicht werden sollen.

In der Vergangenheit hatte das Programm „ResidenzKultur“ manchmal mit zu wenig Besuchern zu kämpfen, einige Veranstaltungen mussten gar abgesagt werden. „Dieselben Künstler, die in Nürnberg ausverkauft sind, hätten vor ausgedünnten Reihen spielen müssen, obwohl es bei uns nur halb so teuer ist“, fasst Bürgermeister Markus Mahl das Dilemma zusammen. In Zukunft soll das Veranstaltungsprogramm deshalb noch stärker beworben werden.

Bislang sind erst zwei Wochen im Amt vergangen. Doch Kathrin Blomeier hat schon zahlreiche Ideen mitgebracht, die sie gerne umsetzen möchte. Welche das sind, verrät sie noch nicht: „Ich muss erst einmal im kleinen Kreis auf Tuchfühlung gehen und schauen, wie die Vorschläge ankommen.“ Die Ergebnisse will sie dann im Frühjahr präsentieren.

Benjamin Huck

