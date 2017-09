Neue Orgel in der Stadtpfarrkirche ist fast fertig aufgebaut

Wenn die Maler fertig sind, können die Experten nächste Woche mit der Intonisation beginnen - vor 0 Minuten

HILPOLTSTEIN - Seit Mitte August sind die Orgelbauer schon in der Hilpotsteiner Stadtpfarrkirche am Werk, um die neue Orgel einzubauen. Gestern Abend haben sie die letzten Pfeifen gesetzt.

Susanne Meyer fährt mit einer Feder über die einfarbige Fläche, um so das barocke Marmor-Muster zu erzeugen. © Viola Bernlocher



Susanne Meyer fährt mit einer Feder über die einfarbige Fläche, um so das barocke Marmor-Muster zu erzeugen. Foto: Viola Bernlocher



Steht man im Mittelgang und blickt nach oben zur Empore, dann sieht alles fast so aus wie immer, mit dem Unterschied, dass die Orgel hell leuchtet. Auf der zweiten Empore sind nämlich noch immer Orgelbauer, Maler und Zimmerer am Werk um die neue Orgel richtig aufzubauen und wieder in Szene zu setzen.

875.000 Euro lässt sich die katholische Kirchengemeinde das neue Instrument kosten. Fast alle Pfeifen, die die Luzerner Orgelbauer-Firma Goll Mitte August angeliefert hat, sind neu. Nur einige Holzpfeifen stammen noch aus der alten Orgel, die vorher auf der zweiten Empore über dem Kirchenraum thronte.

Seither sind die Orgelbauer damit beschäftigt, die Pfeifen Reihe für Reihe, Register für Register einzubauen und das Instrument einzustellen. Luca Troxler, ein junger Mann mit nach hinten gebundenen Rastalocken, steht in der Orgel und justiert mit Schraubenzieher und Zange die Klappen so, dass sie auf den Tastendruck des Organisten korrekt reagieren und entsprechend schließen. In dem kleinen Gang kann man relativ bequem stehen, denn die Orgel hat etwas mehr Tiefe gewonnen, ragt also weiter auf der Empore nach vorne, dafür ist sie schmaler geworden. Das entspricht der Form, die sie vor rund 180 Jahren einmal hatte.

Neues Holz für altes Gehäuse

Das Gehäuse mit den spätbarocken Verzierungen musste deshalb auch mit neuem Holz an den Seiten ergänzt werden, die Front sieht aber genauso aus wie zuvor, einige Teile mussten gekittet und ausgebessert werden. Deshalb sind derzeit auch noch die Kirchenmaler der Firma Geitner an der Arbeit. In großen Malerpaletten haben sie bunte, krümelige Pigmente, aus denen sie mit geübtem Blick die Farbe anmischen, mit der das Holz des Gehäuses vorher schon bemalt war. Malerin Susanne Meyer ist gerade an einem Stück in mattem Taubenblau beschäftigt. Als die Grundfarbe aufgetragen ist, nimmt sie eine stabile Gänsefeder, tunkt sie in eine aufgehellte Variante des Blaus und streift sie langsam über den einfarbigen Untergrund. Schon früher haben die Kirchenmaler so das barocke Marmor-Muster erzeugt. Damit es authentisch aussieht, verwendet die Malerin auch heute noch diese Technik.

Bilderstrecke zum Thema Neue Orgel der Hilpoltsteiner Stadtpfarkirche nimmt Gestalt an Mitte August wurde die neue Orgel für die Hilpoltsteiner Stadtpfarrkirche in ihren Einzelteilen angeliefert. Inzwischen ist sie fast vollständig aufgebaut. Kirchenmaler und Zimmerer sind noch am Werk, um auch das Gehäuse und die Empore wieder schön herzurichten.



Solange die Maler noch nicht fertig sind, müssen die Orgelbauer sich noch etwas gedulden. Denn die vordersten Pfeifen, Prospekt nennt man das, wie Orgelbauer Michael Wettstein erklärt, können erst eingesetzt werden, wenn die Maler fertig sind, damit sie keine Farbe abbekommen. Und: "Dazu brauchen wir Ruhe", sagt er. Sein Kollege und er warten deshalb, bis die anderen Handwerker Feierabend machen. Denn auch Zimmerer sind noch damit beschäftigt, ein Podest für den Chor zu bauen.

Aufbau liegt im Zeitplan

Diese Wartezeit nehmen die Orgelbauer aber gern in Kauf, denn die kostbaren Pfeifen darf keines Menschen Hand berühren, denn das könnte sie beschädigen und Korrosion hervorrufen, wie Wettstein erklärt. Im Zeitplan sind sie ohnehin.

Wenn alle Pfeifen eingesetzt sind, geht es ans technische Feineinstellen, also das, was Luca Troxler schon bei einigen Registern begonnen hat. Hier geht es darum, dass die Pfeifen alle gleich angesprochen werden; also gleich laut sind und alle gleich viel Wind abbekommen.

Die Intonisation, das eigentliche Stimmen des Instruments, kann dann nächste Woche beginnen. Wer denkt, eine Orgelpfeife kann nicht mehr gestimmt werden, täuscht sich. Michael Wettstein erklärt, dass man zum Beispiel das Einströmloch, oder die Kernspalte und den Aufschnitt in der Mitte der Pfeife vergrößern kann. Auch das Labium, der angeschrägte Teil der Pfeife, kann nach innen oder außen gedrückt werden und verändert so ihren Klang. Einen wichtigen Part erfüllt auch die Stimmrolle an der oberen Pfeifenöffnung.

Ob die Orgelbauer gut gestimmt haben, das hört man dann am 26. November zum ersten Mal, wenn die Orgel am Christ-König-Sonntag eingeweiht wird.

VIOLA BERNLOCHER