Neuer Platz für Häuslebauer in Thalmässing

Marktgemeinde will ein Baugebiet neu ausweisen und drei bestehende erweitern - vor 1 Stunde

THALMÄSSING - Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist ungebrochen, da bildet auch Thalmässing keine Ausnahme. Daher werden, wo es geht, neue Baugebiete ausgewiesen. Manchmal aber ist es möglich, Lücken zu schließen. In Eysölden soll daher im Bereich "Letten" ein neues kleines Wohngebiet entstehen.

Bald soll auch der dritte Bauabschnitt "An der Leiten" in Thalmässing beginnen. Foto: Markt Thalmässing



Eigentlich ging es in der Sitzung des Marktgemeinderates ja nur um die grundsätzliche Entscheidung, ob ein Bebauungsplan "Letten" aufgestellt werden soll. Doch dann legte Planer Manfred Klos dem Gremium einen praktisch schon fertigen Plan auf den Tisch. Diesem zufolge könnte es acht Grundstücke geben mit einer Größe zwischen 760 und 780 Quadratmetern. Erschlossen werden sie durch eine Stichstraße ohne Wendeplatz, die fünf Meter breit ist, aber keinen Fußweg hat, weil das Gebiet verkehrsberuhigt ist. Die meisten Flächen in dem rund 7700 Quadratmeter großen Wohngebiet gehören der Marktgemeinde, lediglich zwei Parzellen sind im Privatbesitz.

Die Eigentümer seien auch "gar nicht so begeistert von den Plänen", informierte Bürgermeister Georg Küttinger den Marktgemeinderat. Sie würden nämlich derzeit gar nicht bauen wollen, müssten sich aber natürlich an den Erschließungskosten beteiligen.

Anfragen schon ohne Bebauunsplan

Der Bebauungsplan soll im vereinfachten Verfahren erstellt werden, das heißt, "in drei bis vier Monaten sollte alles erledigt sein", so Küttinger. Lange wird die Marktgemeinde dann wohl auch nicht auf ihren Grundstücken sitzen bleiben: Obwohl es den Bebauungsplan noch gar nicht gibt und das Projekt lediglich in der Bürgerversammlung kurz vorgestellt wurde, "gibt es bereits erste Anfragen", erklärte der Bürgermeister.

Erweiterung bestehender Gebiete

Außerdem ging es in der Sitzung des Marktgemeinderates um drei bestehende Baugebiete, die erweitert werden und wo nun die Erschließungsarbeiten anstehen.

"Am Mühlbach" in Thalmässing: In diesem zweiten Bauabschnitt gibt es 19 Baugrundstücke, die mit einer Stichstraße erschlossen werden. Die Kosten für Straßenbau, Wasser- und Abwasserleitung belaufen sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 524.000 Euro. Im Zuge der Arbeiten soll außerdem ein Teilstück der Wasserleitung im Auer Weg erneuert werden. Die 40 Meter kosten rund 10.000 Euro.

"An der Leiten" in Thalmässing: Hier geht es um den dritten Bauabschnitt. Die Erschließung der 13 Bauplätze erfolgt über eine Stichstraße. Der zentrale "Dorfplatz" erhält doch kein Pflaster, sondern eine Asphaltschicht. Die Kosten wurden auf insgesamt rund 540 000 Euro beziffert.

"Im Eichet" in Offenbau: Im zweiten Bauabschnitt des Wohngebietes entstehen 16 neue Grundstücke. Insgesamt sind hier Erschließungskosten in Höhe von rund 460.000 Euro veranschlagt.

Das macht insgesamt rund 1,5 Millionen Euro. Darauf kommen noch die Nebenkosten, sodass sich die Gesamtkosten auf rund 1,7 Millionen Euro belaufen. Die Arbeiten sollen alle im nächsten Jahr über die Bühne gehen. Doch weil die Baufirmen derzeit ganz gut gefüllte Auftragsbücher haben, soll bei der Ausschreibung kein Baubeginn vorgegeben werden, erklärte Manfred Klos. Nur so viel: Ende des Jahres muss alles fertig werden.

Ausschreibungen zeitversetzt

Für einige Diskussionen sorgte der Vorschlag des Planers, die Leistungen als Gesamtpaket auszuschreiben und lediglich in drei Lose zu unterteilen. Diese große Auftragssumme würden dann aber "große Firmen anziehen", kritisierte CSU-Sprecher Michael Kreichauf, "und der Mittelständler hat keine Chance". Besser sei es, die Ausschreibungen zeitlich zu versetzen oder wenigstens die Arbeiten in Offenbau aus dem Paket herauszunehmen.

So wird es jetzt auch gemacht: Die drei Aufträge werden im Staatsanzeiger in einer Anzeige, aber als drei verschiedene Ausschreibungen veröffentlicht. Und die Submissionen erfolgen zeitversetzt.

BEATE WINDISCH