NN-Wanderreporter: Von Hilpoltstein nach Allersberg

Kerstin Wolters verlässt die Online-Redaktion und macht sich auf in die Fremde - vor 31 Minuten

HILPOLTSTEIN - Heute ist es soweit: Die erste Frau steigt in den Wanderreporter-Ring. Und das ist Kerstin Wolters, Teamleiterin der Online-Redaktion. Was ihre Schäfchen jetzt vier Tage ohne sie anfangen? Wahrscheinlich gespannt im Live-Ticker verfolgen, was Kerstin auf ihrer Wanderschaft erleben wird. Los geht's heute von Hilpoltstein in Richtung Allersberg.

Alle Etappen der Wanderreporter zum Nachlesen - einfach auf die Karte klicken!

Die Route der NN-Wanderreporter Für eine größere Ansicht, die Karte anklicken

So war Kurts letzte Wanderreporter-Etappe: Der Ticker zum Nachlesen

Die neunte Etappe von Kerstin Wolters im Blog:

nn