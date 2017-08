NN-Wanderreporter: Von Roth nach Hilpoltstein

Heute steht für Kurt Heidingsfelder ein Treffen mit einer Club-Legende an - 07.08.2017 21:41 Uhr

HILPOLTSTEIN - Eine Club-Legende, das Burgfest und jede Menge Vögel: Heute zieht es den Wanderreporter von Roth nach Hilpoltstein. Gasthof Bögl heißt der Sehnsuchtsort - doch der Weg dahin ist lang. Verfolgen Sie ihn im Live-Blog!

Tag acht hält für den NN-Wanderreporter einige Höhepunkte im bereit: Noch in Roth darf Kurt Heidingsfelder einen Blick in die vier Wände der Club-Legende Heini Müller werfen. Am Etappenziel des heutigen Tages wartet das bekannte Hilpoltsteiner Burgfest inklusive Feuerwerk.