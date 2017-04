Von der Rother Lände machte sich die MS Utting am Montagabend auf den Weg zur Autobahn. Gefahren wurde in zwei Teilen. Und schon die erste Etappe erwies sich "dank" der Ausmaße des Schiffes als schwierig und brachte den Zeitplan gehörig durcheinander. Ziel der Reise ist Inning am Ammersee.