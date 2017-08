Das Burgfest 2017 ist vorbei. Am Montagabend war an den Fahrgeschäften und im Bierzelt noch einmal Hochbetrieb, bevor das Feuerwerk wieder einen knallend-bunten Schlussakzent setzte.

Von leer auf voll in wenigen Sekunden - das Festzelt beim Burgfest in Hilpoltstein sah sich am Montagmorgen zum Frühschoppen einem wahren Besucheransturm ausgesetzt. Wir haben die Bilder aus dem Party-Epizentrum.