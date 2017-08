Gudrun Reichard ist in diesem Jahr Hilpoltsteins neue Pfalzgräfin. Kein Wunder, denn das Amt liegt quasi in der Familie der 50-Jährigen: Ihre Mutter und auch ihre Schwester hatten schon mal die Ehre. Beim diesjährigen Burgfestkränzchen wurde ihre Durchlaucht der Öffentlichkeit vorgestellt und kam sofort gut an - dann kann die Tour durch die Vereine ja bald beginnen. © Jürgen Leykamm