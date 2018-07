Platz für die Kronen bei Kronmühle

KRONMÜHLE - Wälder spielen unbestritten ein enorm wichtige Rolle bei einer der größten Herausforderungen der Zukunft: Das Klima so zu stabilisieren, dass auch kommende Generationen die Erde als Heimatplanet empfinden können. Eine große Verantwortung also auch für die knapp 1,3 Millionen privaten Waldeigentümer in Deutschland. Wie sie ihr gerecht werden können, darüber klärte nun ein Ortstermin mit verschiedenen Experten auf.

Prof. Andreas Bitter vom „Wald-TÜV“ hält das Schild fest, das Abgeordnete Marlene Mortler an einem Baum anbringt. Er wird als Naturschutzbaum gekennzeichnet — wertvoller als der Holzerlös. Foto: Jürgen Leykamm



Die Durchschnittsgröße eines Privatwaldes belaufe sich gerade einmal auf 2,7 Hektar, betont Prof. Dr. Andreas W. Bitter. Er ist Vorsitzender von PEFC Deutschland – ein Zertifizierungsystem zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung, auch als „Wald-TÜV“ bekannt. Über 95 Prozent der Eigentümer seien dabei Herren über maximal je 20 Waldhektar, unterstreicht Bitter die Vorherrschaft der kleinen Strukturen.

Diese erwiesen sich bei der Waldnutzung als nicht immer einfach. Um diese selbst gebe es seit Langem „ein gesamtgesellschaftliches Ringen“. Davon kann beim Treffen in der Nähe des Allersberger Ortsteils Kronmühle auch der Roth-Hofstettener Biomassehofchef Dieter Rohm ein Lied singen. Belasse er etwa die Kronen gefällter Bäume im Wald, wie es für ihn auch gut wäre, gäbe es Protest, weil der Bereich dann „unaufgeräumt“ sei. Würde das Kronenmaterial gemäß Auftrag entfernt, hagele es Kritik von anderer Seite. „Wir können es nur falsch machen“, so Rohm.

Leider werde eben oft nach Schlagworten geurteilt, bedauert Bitter. Dabei müsse man in der Forstwirtschaft komplexe Abwägungen berücksichtigen. „Eine richtige Erschließung verhindert eigentlich Waldschäden, doch es ist genau diese Erschließung, die kritisiert wird.“ Es gelte, die Rückegassen so anzulegen, dass beidem gleichermaßen Genüge getan werden könne: der Erreichbarkeit für die Maschinen ebenso wie der Bodenschonung, erläutert Simon Dauer, Revierleiter beim Rother Landwirtschaftszentrum und für den Körperschafts- und Privatwald zuständig. Zugleich ist er als Förster für die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Roth und Umgebung tätig.

Der Rückezug, der etwa durch Rohm zum Einsatz komme, sei beides: effektiv und waldschonend. Dafür habe die Maschine auch ihren Preis. „Andere bauen dafür Häuser“, erklärt Bitter. Gemeinsam mit Dauer macht er deutlich, dass gerade die Bewirtschaftung, die eine FGB auch gerne für den Besitzer eines Waldes übernehme, diesem auf die Sprünge helfen kann, zumal die Bestände oft viel zu dicht seien. So setze man zum Beispiel hier auf die klimaverträgliche Rotbuche, die zugleich dem Reh nicht sonderlich schmeckt.



Doch eine junge Buche braucht Licht, weswegen der eine oder andere Nachbarbaum gefällt werden müsse. Letztlich solle durch gezielte Maßnahmen ein Gleichgewicht geschaffen werden zwischen großen Bäumen, die ihre Kronen entfalten können, und dem sprießenden Nachwuchs.

Einige ältere Baumexemplare seien indes „als Naturschutzbaum wertvoller als der Holzerlös“, der daraus erzielt werden könne. Genau diese bekommen von Dauer einen roten Specht auf die Rinde gesprüht. Als Ermunterung zum Nichtfällen. Dieser Vogel braucht nämlich genau diese alten Hölzer. Nachdruck erhält die freundliche Aufforderung auch durch ein PEFC-Schild, das den Baum als Biotopbaum ausweist.

Beim Ortstermin bringt die CSU-Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler ein Schild an. Die Parlamentarierin stärkt seit jeher der Forstwirtschaft den Rücken. Ebenso wie Parteikollegin und Bezirkstagskandidatin Cornelia Griesbeck, die sich vor Ort auch für den Maschineneinsatz im Wald stark macht, da sich dadurch die Arbeitssicherheit sich wesentlich verbessert habe.

Den beiden Damen kommt bei ihrem Besuch im Privatwald noch eine besondere Aufgabe zu. Mit Abschreiten, Fluchtstäben, Ultraschall und Kompass spüren sie Grenzsteine auf. Das erweist sich dann als sinnvoll, wenn diese etwa verwittert sind. Der Ort dafür ist passend, treffen hier doch Parzellen in einer Waldnachbarschaft aufeinander, die zusammen nur einen guten Hektar groß sind. Neben dem gefundenen Grenzstein ergibt sich ein kümmerliches Bild – eine ein bis zwei Jahrzehnte alte „mickrige“ Eiche. Der Verbiss habe den Baum im Wachstum behindert, so der Förster.

Bitters Appell gilt einer verstärkten Kooperation mit den Jägern. Zaunbau könne keine Lösung sein, weil dieser den wirtschaftlichen Erfolg gefährde. Wuchshüllen machten indes nur punktuell Sinn, ergänzt Christian Kölling, Forstbereichschef des Landwirtschaftszentrums. Er setzt mit Dauer auf die gegenseitige Motivation der Waldnachbarn beim Waldumbau. Diese sei auch hilfreich für eine PEFC-Zertifizierung (wie sie FBG und Rohm haben), über die auch der Zugang zum globalen Holzmarkt erleichtert werde.

