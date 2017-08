Rock und Heavy Metal für die ganze Familie: Etwa 3500 Musikfans feierten am Samstag auf der 9. Classic Rock Night auf dem Brauereigasthof-Gelände in Pyras. Unter anderem Gotthard, Doro, Kissin Dynamite, Freedom Call, The New Roses und Lucifer's Friend sorgten für Festival-Stimmung vom feinsten. © Matthias Hertlein