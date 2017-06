Rabiate Autofahrerin schlägt nach Überholmanöver Frau

Beifahrerin bekam während des Klärungsgesprächs einen Faustschlag ab - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Eine rabiate Fiat-Fahrerin wollte trotz Gegenverkehrs überholen. Dem Fahrer vor ihr zeigte sie dabei den Stinkefinger. Als sie an einer Bushaltestelle anhielt, schlug sie zu.

Schon am 6. Juni gegen 11.15 Uhr bedrängte die Fahrerin eines schwarzen Fiat 500 auf der Staatsstraße von Hilpoltstein nach Allersberg einen 37-Jährigen, der vor ihr fuhr. Sie fuhr sehr dicht auf und wechselte, trotz Gegenverkehrs auf die Gegenfahrbahn, um ihn zu überholen. Obwohl der Gegenverkehr mehrmals mit der Lichthupe warnte, hielt sie eiskalt an ihrem Vorhaben fest. Als die Beifahrerin des 37-Jährigen sich umdrehte, um die Fahrerin zu fotografieren, zeigte diese den ausgestreckten Mittelfinger. An einer Bushaltestelle hielten beide Fahrer an. Die Fiatfahrerin stieg aus und beleidigte den 37-Jährigen und seine Beifahrerin. Als diese sich aus dem Fahrzeug beugte, versetzte die Fiatfahrerin ihr einen Faustschlag ins Gesicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben oder durch das Fahrverhalten der Fiatfahrerin ebenfalls gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Hilpoltstein unter der 0 91 74 / 4 78 90 zu melden.

