Raser bei Allersberg mit 68 km/h zu schnell erwischt

Der Mann muss nun zwei Monate auf seinen Führerschein verzichten - 25.11.2016 14:18 Uhr

ALLERSBERG - Bei Verkehrskontrollen am Mittwoch ist ein Mann mit 68 km/h zu schnell geblitzt worden. Neben einem Fahrverbot muss er auch ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich bezahlen.

Radarkontrolle: Ein Polizist misst mit einer Laserpistole die Geschwindigkeit von Fahrzeugen. Foto: Münch



Bei der von der Verkehrspolizei durchgeführten Radarkontrolle an der Südumgehung Allersberg war der Mann mit 168 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs, so die Polizei. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Insgesamt gingen der Polizei 18 Fahrzeugführer ins Netz. Gegen zwölf Fahrer sprach die Polizei ein Verwarnungsgeld aus, gegen sechs wurde wegen erheblicher Überschreitung Anzeige gestellt.

