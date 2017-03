Rekordbeteiligung bei Lehrstellenbörse in Hilpoltstein

Mechaniker, Gärtner oder doch lieber Arzt? Nachwuchs erkundet die Berufswelt - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Bei der 14. Lehrstellenbörse in der Hilpoltsteiner Stadthalle erweisen sich die über 70 Unternehmen als recht findig in ihrem Bemühen, das Interesse des potenziellen Berufsnachwuchs für den eigenen Betrieb und die angebotenen Ausbildungsrichtungen zu wecken. Mit der neuen Rekordbeteiligung an Ausstellern scheint zugleich eine Grenze erreicht.

Bei der 14. Lehrstellenbörse in Hilpoltstein wissen über 70 Firmen das Interesse potenzieller Azubis auf vielerlei Art zu wecken. © Jürgen Leykamm



So erklären es zumindest Bürgermeister Markus Mahl und Hauptorganisatorin Melanie Antretter vom Jugendreferat der Stadt. Beide sind natürlich sehr erfreut über die große Resonanz, die auch seitens der Besucher zu verzeichnen ist. Schon in den Minuten nach der Eröffnung füllt sich die Halle in beeindruckendem Maße. Einen solchen Zustrom gleich zu Beginn "hatten wir noch nie", so der Rathauschef.

Ein großer Lockvogel findet sich dieses Mal im Außenbereich der Halle wider: Dort ist der XXL-Infotruck der bayerischen Metall- und Elektroindustrie aufgebaut. Die Klassen der weiterführenden Schulen vor Ort haben ihn schon in den letzten Tagen besucht, nun machen sich die jungen Damen und Herren gemeinsam mit ihren Eltern auf.

So wie Moritz Templer aus Kraftsbuch. Der 13jährige wandelt in dem Gefährt auf den Spuren eines Zerspanungsmechanikers und fräst sich per Knopfdruck ein Schildchen, das von seinem Lieblingsverein kündet, dem 1. FCN. Dass er später in die Maschinenbaubranche einsteigen will, steht für ihn schon fest. Im ersten Stock des Busses geht es ganz hoch hinaus. Mittels Touch Screen gilt es eine defekte Raumstation wieder flott zu kriegen, indem man diverse Zahnräder an die richtige Stelle setzt.

Diamantfräse und Kugellabyrinth

Zerspanungsmechaniker wiederum kann man auch bei der Firma Sill Optics aus Wendelstein werden, die zum ersten Mal bei der Börse vertreten ist. Einen Einblick in den Berufs gewährt am Stand Ausbilderin Nadine Doss, die anhand von "Dom-Pressling" und Diamantfräse erläutert, wie die Linsen in der passenden Größe entstehen. Gleich fünf Lehrstellen für eine Ausbildung zum Feinoptiker sowie eine zum Industriekaufmann oder des jeweils weiblichen Pendants werden zudem angeboten.

Zum Kugellabyrinth aus Werksteilen dürfen die Jugendlichen bei der Spalter Firma Fath greifen, die ebenso ihr Börsendebüt feiert. Andreas Flaum aus Thalmässing versucht sein Glück. Der 17jährige erweist sich geschickt und gelangt in den "Recall", der ihn vielleicht in Richtung Industriemechanik in die Hopfen- und Bierstadt führt – Ausbildungsleiterin Christina Götz würde sich freuen.

Urlaubern auf den Zahn fühlen

Einen sehr weiten Weg hat Ermiyas Teklu hinter sich. Er ist aus Äthiopien geflohen und hat in Hilpoltstein bei der LMT (Leuchten und Metalltechnik) vor kurzem seine Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik der Fachrichtung Konstruktionsmechanik abgeschlossen. Die Firma hat ihn übernommen und so verteilt er am Stand schmucke Metallrosen. Zum Beispiel an Sonja Eitzinger aus Massendorf, die sich gerade in einer Lehre zur Köchin befindet. Die eigenen Lebensumstände erfordern jedoch eine Umorientierung der 18jährigen.

Wer mal eine Auszeit braucht, wird bei der Suche nach der passenden Gelegenheit auch beim ADAC fündig, der in der Stadthalle angehende Tourismuskaufleute sucht. Emely Ryrko aus Meckenhausen kann sich aber auch vorstellen, dort zu arbeiten, wo man Urlaubern auf den Zahn fühlt – beim Zoll. Auch die Polizei als Arbeitgeber ist für 13jährige eine Option. Bei der Börse kann sie sich in Ruhe umsehen, hier ist von allem etwas dabei.

Wem da schwindlig wird, lässt sich vorsorglich von Fachlehrerin Ruth Winkler am Stand der Kreisklinik den Blutdruck messen. Beim Gemeindechef ist er "wie aus dem Lehrbuch": 120 zu 80. Vielleicht hilft zu diesen guten Werten auch der Blumenduft vom Stand der Auhof-Gärtnerei, wo sich die Teenagerinnen Sonja Waldmüller aus Hilpoltstein und Miriam Assel aus Zell Primeln in die Hand drücken lassen.

Große Vielfalt und zufriedene Organisatoren

Die Vielfalt ist in der Tat groß an der Börse, die Bandbreite an Infos und Aktionen auch. Für die richtige Stärkung zwischendurch sorgen die Eltern der Mittelschüler des Abschlussjahrgangs sowie der "Bäcker Schmidt", der zudem mit einem Stand vertreten ist. "Wir suchen Dich!" steht da auf einem Brotlaib mit künstlerischer Note.

Angesprochen fühlt sich der 13jährige Michael Harrer aus Heideck, dem Stammsitz der Bäckerei. Mareike Schermeyer nimmt schon mal die Daten des jungen Manne auf. Sie selbst hat sich erst zur Bäckereifachverkäuferin ausbilden lassen, danach eine Bürolehre absolviert und ist nun im Verkaufsinnendienst des Betriebs tätig. Personalchefin Sabine Wiedmann selbst ist ebenso am Stand vertreten. Hinter einem solchen stehen bei der Börse Vertreter von Firmen aus dem gesamten Landkreis sowie darüber hinaus. Zufrieden mit der Resonanz können sie alle sein – die Messlatte für das halbrunde Jubiläum im kommenden Jahr ist recht hoch gelegt.

ley