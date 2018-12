Roth: Viele Unfälle vor den Feiertagen

ROTH - Kurz vor den Feiertagen hatte die Polizeiinspektion Roth mit Verkehrsunfällen einiges zu tun. Allein am Donnerstagvormittag zählte sie fünf Unfälle, dazu kommen vier Wildunfälle am Freitagmorgen.

(Symbolfoto) Foto: NEWS5 / Goppelt



Die Verkehrsunfälle am Donnerstagvormittag hinterließen keine Verletzten. Auch nicht in Rednitzhembach/Plöckendorf. Dort war eine 28-Jährige laut Zeugenaussagen trotz roter Ampel in die Kreuzung mit der Staatsstraße nach Schwabach eingefahren. Sie stieß mit einem anderen Plw zusammen, eines der Fahrzeuge schleuderte in einen Graben.

Den Sachschaden aller Unfälle schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Nicht beziffert ist der Schaden bei den Wildunfällen in den vergangenen Tagen. Alleine am Freitag in den frühen Morgenstunden ereigneten sich vier im Bereich der Polizeiinspektion. Auch in den vergangenen Tagen wurden in den Morgen- und in den frühen Abendstunden vermehrt Verkehrsunfälle mit Wildtieren verzeichnet.

Die Polizei bittet deshalb darum, in der Dämmerung und den Morgen- sowie Abendstunden außerhalb bebauter Gebiete vorsichtig zu fahren und stets auf Wild zu achten.

