Röttenbach: Pkw-Bremsleitung durchgeschnitten

Die Polizei bittet nun dringend um Zeugenhinweise - 06.12.2016 16:16 Uhr

HEIDECK/RÖTTENBACH - Glück im Unglück hatte ein 28-Jähriger am Samstagabend. Auf der Fahrbahn bemerkte er plötzlich, dass seine Bremsen nicht mehr reagierten. Nach einer Weile konnte er aber seinen Transporter zum Stillstand bringen.

Ein 28-Jähriger fuhr am Samstagabend gegen 23 Uhr mit seinem Nissan Transporter von Heideck in Richtung Röttenbach. Bei der Auffahrt auf die Bundesstraße wollte er abbremsen, konnte es aber nicht. Da er keine Bremswirkung erreichte fuhr er nicht in die Kurve, sondern weiter geradeaus. Dabei geriet er kurz auf die Gegenfahrbahn und ein entgegenkommendes Fahrzeug musste abbremsen. Nach einer Weile konnte der 28-Jährige schließlich auch seinen Transporter zum Stillstand bringen. Bei der Untersuchung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass ein Bremsschlauch von einem Unbekannten durchschnitten worden war.

Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wird gebeten sich als Zeuge unter 09174/4789-0, zu melden.

