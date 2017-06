Rückkehr von Pfalzgräfin und Neffe in Hilpoltstein bejubelt

60 Reisende auf historischen Wegen sind nun zurückgekehrt - vor 40 Minuten

HILPOLTSTEIN - Wer in drei Tagen 90 Kilometer zu Fuß zurücklegt, der darf die lang ersehnte Ankunft ruhig ein bisschen spannend gestalten. Erst recht, wenn es sich um fürstliche Hoheiten mit Gefolge handelt. So geschehen zum krönenden Abschluss der "Historischen Reise", (wir berichteten mehrfach), die mit einem großen Empfang auf dem Hilpoltsteiner Burganger endete.

Endlich wieder zu Hause am Gänsbach: Pfalzgräfin Dorothea Maria (Pia Liebald) und Pfalzgraf Johann Friedrich nach der Ankunft in Hilpoltstein. © Jürgen Leykamm



Am Sonntagnachmittag sitzt das wartende Volk schon kurz vor der angekündigten Uhrzeit des Eintreffens zu Hunderten an den Tischen. Doch von den Reisenden ist weit und breit nichts zu sehen. Schlimmer noch: Keiner weiß so genau, von wo sie nun genau kommen: Vom Marktplatz über die Stadtkirche oder vom Festplatz über die Grundschule?

Der Trommlernachwuchs stimmt die Gäste mit einigen Stücken auf die ersehnte Ankunft von Pfalzgräfin Dorothea Maria (Pia Liebald), ihren Neffen Johann Friedrich (Manfred Seitz) und dessen Angetraute Sophie Agnes (Liane Leupold-Schneider) ein.

Die Trommler künden lautstark von der Rückkehr der Reisenden um Pfalzgräfin Dorothea Maria. Über die Grundschule ging es hinauf zur Burg. © Jürgen Leykamm



Dann ist es soweit: Von dem Platz, auf dem auch das Burgfest gefeiert wird (dessen 90. Geburtstag in diesem Jahr auch Anlass der Reise bot), nähert sich die Truppe. Voran eilt die Bürgerwehr, die am Anger unter Jubel einzieht. Nach einer kleinen Pause sind es die Trommler, Fanfarenbläser, die beiden Kutschen und das gemeine Volk, die mit lauten Rufen begeistert empfangen werden. „Es freut uns, dass wir endlich wieder dahamm sind“, ruft Pfalzgraf Johann Friedrich in die Runde.

„Wie nackte Vogelkinder“

Die dreitägige Abwesenheit der drei Majestäten muss die nicht mitgereiste Bevölkerung geradezu traumatisiert haben. Denn bei der Begrüßung trägt Burgfestbürgermeister Josef Lerzer dick auf. "Über Wochen" habe man die "Sonne unserer fürstlichen Gnade entbehren" müssen. Sich wie nackte Vogelkinder im Nest der Mutter gesehnt nach der Rückkehr.

Immerhin: Die Zeit der auszuhaltenden Abwesenheit ist auch länger als die drei Tage der Reise. Denn vorher schon hat sich Dorothea Maria zum Grab ihres Mannes in Lauingen aufgemacht und auf dem Rückweg Zwischenhalt in Neuburg gemacht.

"Historische Reise"

Dort traf sie auf Johann Friedrich, der eine Art verspätete Hochzeitsreise unternimmt: 1624 hat er in Darmstadt die Landgrafentochter Sophie Agnes geheiratet – die "Historische Reise" spielt ein Jahr später und zelebriert deren gemeinsamen Weg von Neuburg nach Hilpoltstein. Im Gegensatz zur Premiere 2006, als zum 400. Jahrestag des Einzugs der Pfalzgräfin dieser nachgezeichnet wurde.

Bei der jetzigen Ankunft zeigen sich neben Johann Friedrich auch die beiden majestätischen Damen überglücklich. "Ich habe nicht gedacht, dass es mir am Gänsbach so gut gefällt", bekennt dessen Gattin. "Ihr seid wahrhaft treue Untertanen", lobt wiederum Dorothea Maria. Nun ist auch in Gesprächen zu erfahren, warum sich die Ankunft so verzögert hat.

Gastfreundschaft genossen

In Heideck noch sei man gut in der Zeit gelegen. Beim Empfang habe man es sich gut gehen lassen und die Gastfreundschaft der 3. Bürgermeisterin Maria Brunner genossen. Johann Friedrich habe mit Gattin noch die Ausstellung "Fantasie im Garten" des Kunsttreff Hip besucht.

Der Rudletzholzer Berg habe beim Abstieg vieles abverlangt – mit vier Mann hätten die Kutschen teilweise abgebremst werden müssen. Auch die Pferde von Herold und Kanzler galt es vor dem Einzug in Ehren in die Ruhe zu verabschieden, auf dem Burganger schnappen sich beide Herren nach den Strapazen übereifrig des Grafen Schwert, um damit der Grillsau zu Leibe zu rücken.

"Unglaublich ausdauerndes Volk"

Nicht nur den Pferden, auch den menschlichen Reisenden sei nun „alle Erholung gegönnt, die Euch auch gebührt“, gibt der Pfalzgraf die Parole aus und ruft dem Gefolge zu: "Ihr seid ein unglaublich ausdauerndes Volk!" Ausdauer beweist auch seit jeher der Trommler der Fanfarenbläser, Jürgen Herler, der endlich wieder Tochter Elena in die Arme schließen kann – die Vierjährige ist überglücklich.

Wie es denn den Füßen geht, wollen viele Daheimgebliebene von den Weitgereisten wissen. Und bekommen nicht selten "Ich spüre sie nicht mehr" zu hören. Doch während der Reise hat es die Truppe immer wieder verstanden, sich die Schmerzen vom Leibe zu singen und zu feiern. Wie etwa in Wengen am Vorabend der Ankunft. Großes Lob gibt es am Ende von den drei Hauptorganistoren Ralf Gnatzy, Bernhard Luft und Josef Walter.

JÜRGEN LEYKAMM