Schaurig-schön ging es zu beim Gredinger Braumtumsumzug am Freitagabend. Der Sternmarsch der verschiedenen Gruppen setzte sich, ausgehend von den drei Stadttoren, in Richtung Marktplatz in Bewegung und wurde dabei von traditioneller Guggen- und Kapellenmusik begleitet. © Tobias Tschapka