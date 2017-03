Schock an der A9: Auto stand lichterloh in Flammen

HILPOLTSTEIN - Die Flammen waren mehrere Hundert Meter weit zu sehen: Ein Auto brannte auf einer Autobahnbrücke über die A9 bei Hilpoltstein lichterloh. Die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz anrücken.

Nur mit schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr die Flammen bändigen: Ein Auto brannte auf einer Autobahnbrücke über die A9 völlig aus. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand, die Ursache ist noch unklar.



Warum das Fahrzeug ausbrannte, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr mit über 30 Rettungskräften an - darunter auch zwei Trupps mit schwerem Atemschutz. Ausrüstung, die aufgrund des starken Qualms notwendig war. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, zwischenzeitlich musste die Staatsstraße, die über die A9 an der Anschlussstelle Hilpoltstein führt, gesperrt werden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

