Schwerer Unfall bei Hilpoltstein: Auto landet auf Dach

Frau erlitt mittlere bis schwere Verletzungen - 11.07.2017 20:00 Uhr

HILPOLTSTEIN/ALLERSBERG - Am späten Dienstagnachmittag ist es zu einem schweren Unfall auf der Staatsstraße zwischen Allersberg und Hilpoltstein gekommen. Der VW einer Frau überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin kam mit mittleren bis schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Mustang auf der Staatsstraße 2225 von Allersberg nach Hilpoltstein. Auf der Höhe von Göggelsbuch ordnete er sich links ein, um abzubiegen. Allerdings war der Mann nicht ortskundig. Er bemerkte zu spät, dass er die falsche Richtung eingeschlagen hatte und lenkte seinen Wagen zurück nach rechts auf die Straße Richtung Hilpoltstein. Dabei übersah er die Fahrerin eines VW, die rechts an ihm vorbeifahren wollte. Die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto der Frau und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall mittlere bis schwere Verletzungen. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden. Die Staatsstraße 2225 war während der Bergung der beiden Fahrzeuge weiterhin befahrbar. Den Sachschaden an den beiden Pkw schätzt die Polizei auf insgesamt 11.000 Euro.

