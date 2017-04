Ein Überholmanöver wurde einem Motorradfahrer am Mittwochabend zum Verhängnis: Als er auf der Kreisstraße von Schlossberg nach Heideck im Landkreis Roth ein vor ihm fahrendes Auto überholte, geriet er ins Schleudern und krachte in die Leitplanke.

Die Tradition Osterbrunnen stammt aus der Fränkischen Schweiz. Doch auch im Landkreis Roth und der Stadt Schwabach werden seit vielen Jahren Brunnen geschmückt und erstrahlen nun in voller Pracht. Mehr als 50 sind hier geschmückt.

Von der Rother Lände machte sich die MS Utting am Montagabend auf den Weg zur Autobahn. Gefahren wurde in zwei Teilen. Und schon die erste Etappe erwies sich "dank" der Ausmaße des Schiffes als schwierig und brachte den Zeitplan gehörig durcheinander. Ziel der Reise ist Inning am Ammersee.