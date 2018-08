Schwerlastverkehr: Stau in Hilpoltstein

Kessel aus Gunzenhausen schoben sich durch die Stadt - vor 50 Minuten

HILPOLTSTEIN - Zwei Schwertransporte aus Gunzenhausen sind durch Hilpoltstein gefahren, die Route wurde extra in die Ferienzeit verlegt. Weil sich gleichzeitig auf der A9 der Reiseverkehr staute, ging der Plan nicht auf.

Zwei dieser Kessel rollten am Mittwochvormittag durch Hilpoltstein, am Donnerstag sollen die nächsten beiden folgen. © Viola de Geare



33 Meter lang, 4,80 Meter breit und 5,85 Meter hoch: Zwei riesige Lastwagen der Firma Markewitsch aus Nürnberg bahnten sich am Mittwoch ihren Weg durch Hilpoltstein. Geladen hatten sie Kessel der Firma Bosch aus Gunzenhausen, die über Hilpoltstein, Allersberg nach Roth zum Hafen an der Lände gebracht werden mussten.

Gestartet war der Konvoi gegen 9.30 Uhr, kurz vor 13 Uhr waren die Lkw endlich am Ziel.

Der Transport war laut Polizei extra in die Ferienzeit verlegt worden, weil dann auf den Straßen gewöhnlich nicht ganz so viel los ist. Allerdings stockte ausgerechnet an diesem Vormittag der Verkehr auf der A9 zwischen Hilpoltstein und Feucht, sodass so mancher Autofahrer auf die Landstraße auswich – und auf die Schwerlaster stieß.

Für den Donnerstag ist ein weiterer Transport geplant. Auch dann sollen die beiden Lkw gegen 9.30 Uhr in Gunzenhausen losfahren.