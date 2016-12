Sohn schlägt seine Mutter in Allersberg

23-Jähriger randalierte zu Hause - Glastür ging zu Bruch - 14.12.2016 13:57 Uhr

ALLERSBERG - Polizeibeamte mussten am Dienstagnachmittag einen Familienstreit in der Neumarkter Straße in Allersberg schlichten.

Ein 23-Jähriger war in der Wohnung mit seiner 48-jährigen Mutter aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung war so heftig, dass der Junior schließlich mit dem Fuß gegen die Wohnzimmertüre trat. Dabei ging die Glasfüllung zu Bruch.

Die Beamten konnten den jungen Mann schließlich beruhigen. Trotzdem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

hiz

