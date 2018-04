Stall in Hilpoltstein steht in Flammen: 74 Rinder gerettet

MECKENHAUSEN - Großalarm im Hilpoltsteiner Ortsteil Meckenhausen: In der Nacht zum Sonntag brannte der Dachstuhl eines Rinderstalls, in dem insgesamt 74 Tiere untergebracht waren.

Gegen 1.40 Uhr war die Einsatzzentrale Mittelfranken über den Brand informiert worden. Der Dachstuhl des Stalls stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen und dank eines gemeinsamen Kraftaktes gelang es den umliegenden Feuerwehren einige Zeit später, den Brand erfolgreich zu löschen.

Die insgesamt 74 Rinder, die sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs im Stall befanden, konnten glücklicherweise allesamt frühzeitig ins Freie getrieben und somit gerettet werden.

Allerdings enstand ein hoher Sachschaden am Stallgebäude, der von den Beamten auf etwa 200.000 Euro geschätzt wird. Der Kriminaldauerdienst übernahm am Sonntagmorgen die ersten Ermittlungen am Brandort. Weiterführen wird diese das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach.

