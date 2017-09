Stammtisch spricht über Jahrsdorfer Haus im Wandel der Zeit

HILPOLTSTEIN - Im Mittelpunkt des Vereinsstammtisches des Museums- und Heimatvereins Hilpoltsein steht am Donnerstag, 21. September, das Jahrsdorfer Haus im Wandel der Zeiten.

Um die Geschichte des Jahrsdorfer Hauses wird es beim Stammtisch des Museums- und Heimatvereins am Donnerstagabend gehen. © Viola Bernlocher



Vom Stadtweiher aus ist das Jahrsdorfer Haus eines der markantesten Bauwerke der Stadt Hilpoltstein. Das kunsthistorisch wertvolle Gebäude ruht auf der Stadtmauer, einst ging der Wehrgang direkt durch das Haus. Der 1523 erbaute Adelssitz mit alemannischem Fachwerk erinnert mit seinem Krüppelwalmdach an das Dürerhaus in Nürnberg.

Historische Bemalung

Einmalig in Mittelfranken ist die historische Bemalung der Ausfachung mit Backstein. Seit seiner Errichtung ist das Jahrsdorfer Haus in Privatbesitz. 1979 kauften Dr. Harald und Dr. Elisabeth Motschmann das Haus. In jüngster Zeit wurde es aufwändig restauriert.

Familie Motschmann berichtet über die Renovierung des mittelalterlichen Fachwerkhauses. Die Geschichte der Jahrsdorfer wird Heimatkundlerin Irmgard Prommersberger erläutern. Der Stammtisch beginnt um 19.30 Uhr in der Residenz Hilpoltstein. Interessierte Besucher sind gerne willkommen.

