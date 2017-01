Stunde der Wintervögel: Deutlich weniger Kohlmeisen

HILPOLTSTEIN - Bei der "Stunde der Wintervögel" des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern (LBV) gibt es eine überraschende Zwischenbilanz. Die Kohlmeise war in den vergangenen sechs Jahren der meist gesichtete Wintervogel in Bayern - nun landete sie nur noch auf dem vierten Platz. Warum das so ist? Der LBV hat erste Vermutungen.

Bei der "Stunde der Wintervögel" zählen Natufreunde Vögel in ihrem Garten. In den vergangenen sechs Jahren war die Kolmeise der Spitzenreiter, nun gibt es einen deutlichen Rückgang. © dpa



Naturfreunde sollten bei der zwölften "Stunde der Wintervögel" vom 6. bis zum 8. Januar von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus von jeder Vogelart die höchste Anzahl notieren, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sichten war, und die Ergebnisse dem LBV mitteilen. Bis Sonntagnachmittag haben dem LBV bereits knapp 10.000 Bayern mehr als 230.000 Vögel gemeldet. Im Vorjahr beteiligten sich in Bayern insgesamt knapp 27.000 Menschen und berichteten von rund 700.000 Vögeln.

Vogelfreunde hatten schon vor der "Stunde der Wintervögel" darauf aufmerksam gemacht, dass zuletzt ungewöhnlich wenige Vögel zu beobachten waren. Diese Hinweise hatten den LBV aufhorchen lassen. Tatsächlich stellte der LBV nun bei der bisherigen Auswertung im Durchschnitt ein Viertel weniger Vögel pro Garten fest.

Welche Vogelarten die Tierfreunde am meisten in Bayern sichteten, ist bereits klar: Die Kohlmeise landet nur auf Platz vier. Ihre Anzahl ist deutlich zurückgegangen. Vorerst führt der Feldsperling die Liste an, Spatz und Amsel liefern sich ein knappes Rennen um Rang zwei. Der Rückgang der Kohlmeise lässt sich laut LBV wahrscheinlich durch mehrere Faktoren erklären.

Unterschiedliche Gründe

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Brut im vergangenen Jahr witterungsbedingt schlecht gelaufen ist. "Genau können wir es noch nicht sagen, aber lokal scheint es bei Kohl- und Blaumeisen teilweise einen völligen Ausfall der Brut gegeben zu haben", erklärt Martina Gehret vom LBV.

Außerdem sollen weniger Kohlmeisen als üblich aus Nord- und Nordosteuropa bei uns überwintern. Das kann an milder Witterung in den Herkunftsgebieten, geringem Bruterfolg oder reicher Baumsamenmast in den Herkunftsgebieten liegen. Auch der allgemeine Rückgang der Insekten durch den vermehrten Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft könnte eine denkbare Ursache für Probleme bei der Jungenaufzucht der Vögel sein.

Beobachtungen können noch bis zum 16. Januar unter www.stunde-der-wintervoegel.de gemeldet werden. Die Ergebnisse werden auf der Internetseite ausgewertet.

