Tag der offenen Tür bei der Stadtkapelle Hilpoltstein

Potentielle Nachwuchsmusiker vor allem beim "tiefen Blech" gesucht - 23.01.2017 17:09 Uhr

HILPOLTSTEIN - "Mach mal wie das Pferd", sagte der Mann in der roten Uniform zum kleinen Jungen, als dieser mit dicken Backen in die Tuba blies, die ungefähr dreimal so groß war als er selber. Szenen wie diese ließen sich beim Tag der offenen Tür der Hilpoltsteiner Stadtkapelle beobachten, der am Sonntag in deren Proberaum im Keller der Hilpoltsteiner Grundschule über die Bühne ging.

In ihren Proberaum im Keller der Hilpoltsteiner Grundschule lud die Stadtkapelle Hilpoltstein am 22.01.2017 zu ihrem "Tag der offenen Tür" ein..Foto: Tobias Tschapka © Tobias Tschapka



Früher hat die Stadtkapelle ihren Tag der offenen Tür zusammen mit der Hilpoltsteiner Musikschule veranstaltet, heute fand dieser erstmals in Eigenregie statt. Aber nach wie vor besteht naturgemäß eine enge Zusammenarbeit, wie zum Beispiel auch durch die "Happy Hipos", das gemeinsame Ensemble von Musikschule und Stadtkapelle.

Dort im Proberaum war der Andrang an potentiellen Nachwuchsmusikern an diesem Nachmittag enorm, und Musiker in roter Uniform mischten sich bunt mit "Zivilisten". Vor allem die Kinder erforschten, erst schüchtern und mit einer gehörigen Portion Respekt, aber dann begeistert die Instrumente, die dort zu finden waren, und die die Musiker nur zu gerne ihrem Publikum vorführten, egal ob Jung oder Alt.

Ein Brüderpaar schlug enthusiastisch auf dem Schlagzeug herum, zwei Mädchen ließen sich die Grundlagen des Querflötenspiels einführen, und auch das hölzerne Xylophon, die Trompete oder die Klarinette ließen Neugierde aufkommen, und damit die Lust auf Musik. Viele Eltern zückten das Fotohandy und machten ein Erinnerungsbild ihres Sprösslings mit dem einen oder anderen orchestralen Instrumenten aus Holz oder Blech.

Dass dieses Bild nicht nur als einzelne Momentaufnahme im Familienalbum verwaist, hofft nicht zuletzt auch Carolin Brandl, die Vorsitzende der Stadtkapelle. "Wir sind sehr zufrieden über die heutige Resonanz, und hoffen natürlich, dass es nicht nur beim Schnuppern bleibt", so Brandl. Im Prinzip würde sich die derzeit rund 50 aktive Musiker zählende Kapelle unter der Leitung von Oskar Kratochvil, übrigens die älteste musikalische Vereinigung Bayerns (erste urkundliche Erwähnung als "städtische Feldpfeifer" im Jahr 1552) über Nachwuchs an allen ihrer Instrumente freuen, aber speziell beim "tiefen Blech" besteht Musikermangel. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Tuba, Bariton oder Tenorhorn.

Wer beim Tag der offenen Tür Lust bekommen hat, kann gerne auch mal bei der wöchentlich stattfindenden Probe in der Grundschule vorbeischauen, die jeden Freitag von 19.30 bis 22.00 Uhr stattfindet. Die Kapelle bittet vorher nur um eine kurze Anmeldung per Telefon oder Mail, "damit wir uns auf den Besuch einstellen können", so Brandl. Eingeladen sind übrigens nicht nur Kinder, wobei laut der Vorsitzenden das ideale Alter zum Einstieg als Musiker mit dem Erreichen der Schulpflicht erreicht sei, sondern gerne auch interessierte Erwachsene.

Beim Tag der offenen Tür erforschten zwar vor allem Kinder die Instrumente, aber auch die amtierende Burggräfin Pia Liebald war unter den Gästen, und ließ sich von Susanne Czieharz ganz genau die Klarinette erklären. "Als Kind habe ich mal Blockflöte gelernt, aber die Klarinette würde mich schon interessieren, die hat einen so schön lebensfrohen Klang", meint Liebald. Von einer zukünftigen Karriere in der Stadtkapelle will die Burggräfin aber nicht sprechen. "Ich will mich heute nur mal informieren, so wie alle anderen Besucher auch".

Informieren und probieren, so kann man den Tag der offenen Tür der Hilpoltsteiner Stadtkapelle zusammenfassen, und die Musiker servierten auch noch Kaffee und Kuchen – was will man mehr. Aber nach dem Tag der offenen Tür und ihrer hoffentlich erfolgreichen Suche nach Nachwuchskräften widmen sie sich bei ihrer nächsten Zusammenkunft wieder der Probe zu ihrem nächsten großen Auftritt - dem Frühlingskonzert am 22. April.

Tobias Tschapka