Thalmässing: Person warf Gegenstand von Autobahnbrücke

Pkw eines 35-Jährigen auf der A9 getroffen: Polizei sucht dringend Zeugen - vor 16 Minuten

THALMÄSSING - Eine bislang unbekannte Person warf am Dienstagnachmittag einen Gegenstand auf die A9 bei Thalmässing und traf damit den Audi eines 35-Jährigen, der mit einem Schrecken davon kam. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Das hätte gefährlich enden können: Gegen 15.25 Uhr warf ein bislang Unbekannter am Dienstagnachmittag einen Gegenstand von der Autobahnbrücke auf die A9 im Bereich der Gemeinde Thalmässing. Dabei traf er das Fahrzeug eines 35-Jährigen, der zu dieser Zeit in Richtung München unterwegs war. Nach dem Aufprall hielt der Mann auf dem nahegelegenen Parkplatz Offenbau an und stellte fest, dass das Dach seines Audi A6 beschädigt war. Der Fahrer blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Da der 35-Jährige erst nach Feucht fuhr, um dort Anzeige zu erstatten, konnte die Polizei bei einer späteren Überprüfung auf dre Brücke keine Hinweise auf den möglichen Täter mehr finden.

Die Verkehrspolizei Feucht bittet nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten auf der Brücke geben können, sich unter der Rufnummer 09128/9197-114 zu melden.

