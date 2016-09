Theater, Musik und Clowns beim Hilpoltsteiner "Kinderland"

HILPOLTSTEIN - Am vorletzten Ferientag wurde gerade für Kinder eine Menge von Attraktionen auf dem Hilpoltsteiner Marktplatz geboten. "Kinderland" war denn auch die Veranstaltung der Hilpoltsteiner Zeitung überschrieben. Parallel dazu hatten in den Straßen rund um den Marktplatz die Fieranten ihre Verkaufsstände zum Michaelimarkt aufgeschlagen.

Bei der Kinderanimation mit den "Bubbels" auf dem "Kinderland" der Hilpoltsteiner Zeitung ging es wild zu. Foto: Manfred Klier



Neben den üblichen Angeboten hielt ein indischer Verkäufer seine Waren feil. Wer an einem anderen Stand Lederbalsam kaufte, der konnte auf Wunsch gleich eine Lebensberatung erhalten, wie der Verkäufer versicherte. Er hatte sich als Beobachter der Menschen seine eigene Philosophie zurechtgelegt. Dass für Essen und Trinken gesorgt war, versteht sich von selbst. Allerdings hielt sich die Besucherzahl in einem recht überschaubaren Rahmen. Da waren vermutlich etliche Parallelveranstaltungen in der Umgebung und vor allem die sommerliche Hitze schuld daran.

Die Kinder aber hatten ihren Spaß und konnten die vielen Angebote ohne lange Wartezeiten genießen. Als ehemaliger Theaterleiter der "Rootslöffel" führte Thomas Herr durchs Programm und kündigte als erstes die "Bubbels" an. "Seid ihr bereit?", fragten Bubbelmaus und Bubbelbär, die schon bei Ferienbeginn ein Gastspiel in der Mittelschule gegeben hatten. Giraffe Gisela, ein imaginärer Raketenflug, ein italienischer Eisverkäufer und vieles mehr hatten sie auf ihrem abwechslungsreichen Programm.

Das Schlagzeugtrio der Musikschule Hilpoltstein trug die rhythmische Komponente bei. Moderator Thomas Herr bezog die Zuschauer in sein Improvisationstheater mit ein, Zauberclown Fabellini führte Jonglierkunst vor, die drei Mädels von "Small & Together" machten Musik und die Tanzschule Bogner zeigten schwungvolle Tänze.

Katharina W. war in das Gewand von Zeitungsmaskottchen Jimmy Kater geschlüpft und drückte den Kindern die Hand, beziehungsweise die Pfote. Da gab es einen Bobby-Car-Parcours, große Legosteine, eine Hüpfburg und eine Bastelecke. Wer wollte, ließ sich das Gesicht fantasievoll bemalen. In einem umgebauten englischen Schulbus waren Kombinationsgabe und Wissen gefragt, die man mittel Touchscreens testen konnte. Davor verteilten zwei "Promotion-Girls" die neue Kinderzeitung "Nanu!?", die von den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung einmal im Monat herausgegeben wird. Wer wollte nicht schon mal auf der Titelseite der Hilpoltsteiner Zeitung zu sehen sein? Am historischen VW-Bulli hatte er die Möglichkeit, sich fotografieren zu lassen und die ausgedruckte Titelseite – für den Hausgebrauch versteht sich – gleich mitzunehmen.

