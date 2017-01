Sindersdorf liegt an der A9, Ausfahrt Hilpoltstein Süd. Der Name könnte vom althochdeutschen sind (=Weg) herstammen. Sindersdorf wäre damit das Dorf am Weg. Wir haben uns dort mal umgeschaut.

Was passiert eigentlich so auf einem Bauernhof? Ein Jahr lang können die Mädchen und Buben der Kindergruppe auf dem Dollinger-Hof in Offenbau miterleben, was auf dem Feld und im Stall zu tun ist.