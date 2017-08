Das Burgfest 2017 ist vorbei. Am Montagabend war an den Fahrgeschäften und im Bierzelt noch einmal Hochbetrieb, bevor das Feuerwerk wieder einen knallend-bunten Schlussakzent setzte.

Das Feiervolk genießt die Stimmung im Bierzelt, die Kleinen kommen beim Kindernachmittag auf ihre Kosten. Bei Bier, Bratwürsten, Brezen und Blasmusik wird der letzte Tag des Fests in vollen Zügen zelebriert.

Von leer auf voll in wenigen Sekunden - das Festzelt beim Burgfest in Hilpoltstein sah sich am Montagmorgen zum Frühschoppen einem wahren Besucheransturm ausgesetzt. Wir haben die Bilder aus dem Party-Epizentrum.