Umgestürzter Tanklaster sorgt für Vollsperrung auf der A9

Pkw brachte Lastwagen ins Schleudern - Verletzt wurde niemand - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN/FREYSTADT - Am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr ereignete sich auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin kurz hinter der Anschlussstelle Hilpoltstein ein Verkehrsunfall. Ein Gefahrguttransporter durchschlug die Leitplanke und landete im Graben.

Der Gefahrguttransporter hatte zuvor versucht, einem Auto auszuweichen, das wetterbedingt ins Schlingern geraten war. Der Lkw durchbrach die Leitplanke und landete im Graben auf der Seite.

