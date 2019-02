Unfall im Schnee: Auto prallt bei Hofstetten gegen Baum

HOFSTETTEN - Unfall im Landkreis Roth: Auf der schneebedeckten Fahrbahn hatte eine 49-jährige Frau am Montagnachmittag die Kontrolle über ihren VW verloren, in einer Kurve kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu, ihr junger Beifahrer wurde leichter verletzt.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hofstetten und Pyras (Landkreis Roth) ist es laut Polizei am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen: Auf schneebedeckter Straße ist eine 49-Jährige mit ihrem VW von der Fahrbahn abgekommen und in einer Kurve mit dem Wagen gegen eine Baum geprallt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Laut Freiwilliger Feuerwehr Hilpoltstein war die Fahrerin eingeklemmt, "schweres hydraulisches Rettungsgerät" kam zum Einsatz, um sie zu befreien.Das Dach des VW musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgeschnitten werden.

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, laut Polizei jedoch nicht lebensgefährlich. Mit ihr im Auto saß ein 18-Jähriger, laut ersten Informationen der Sohn der Frau. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro, der Polizei sind keine größeren Verkehrsbehinderungen durch den Unfall bekannt. Die Feuerwehren aus Unterrödel und Hofstetten leiteten den Verkehr um.

