Unfallserie bei Hilpoltstein: Vollsperrung auf der A9

Mehrere Schwerverletzte

HILPOLTSTEIN - Mehrere Unfälle sorgen derzeit zwischen Hilpoltstein und Allersberg für einen kompletten Stillstand. Zehn Menschen wurden verletzt, davon drei lebensgefährlich.

Gegen 11.20 Uhr kam ein PKW ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab und prallte in die rechte Schutzplanke. Infolgedessen wechselte ein Mercedes Viano von der mittleren auf die linke Fahrbahn. Ein nachfolgender BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte frontal in das Heck des Mercedes.

Kurz darauf ereignete sich dann ein dritter Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein Mercedes E-Klasse, ein Seat Leon, ein Opel Insignia und ein Ford Mondeo verkeilten sich ineinander. Dabei wurden die zwei 70-jährigen Insassen des Seat lebensgefährlich verletzt und mussten mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser.

