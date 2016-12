Urteil: 21-Jähriger quälte seine Opfer sadistisch

Wegen Raub und schwerer Körperverletzung für gut zwei Jahre ins Gefängnis - 21.12.2016 16:33 Uhr

HILPOLTSTEIN - Das Burgfest, der Alkohol und seine Folgen. Wegen Raub, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verurteilte das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Schwabach den 21-jährigen Martin K. (Name geändert) aus Hilpoltstein zu zwei Jahren und drei Monaten Haft.

Seine zwei Opfer mussten ein gut eineinhalbstündiges Martyrium erleiden. „So etwas habe ich in meiner Laufbahn als Jugendrichter noch nie erlebt“, sagte Reinhard Hader dazu. Auf „sadistische Art und Weise“ habe K. seine Opfer „gequält, gedemütigt und geschlagen“.

Es war in den frühen Morgenstunden des Burgfestsonntags, als zwei junge Männer aus Greding in Hilpoltstein noch eine After-Hour-Party besuchen wollten. Auf dem Weg dorthin trafen sie auf Martin K. und zwei Kumpels und ließen sich auf Höhe des Netto-Marktes auf eine dubiose Einladung ein. Sie sollten mal für „einen Spaß“ mitkommen, forderte Martin K. die 18 und 19 Jahre alten Jungs aus der Nachbarstadt auf, es sei auch gar nichts Schlimmes.

Aber es wurde schlimm. Kaum auf einer Wiese angekommen, forderte der 21-jährige Arbeiter die zwei Gredinger auf, sich hinzuknien. Seine beiden Kumpels sollten aufpassen, dass die beiden nicht weglaufen und dann schlug er auch schon zu. Mit der Faust. Irgendwas mit Drogen habe er gefaselt, berichteten die Geschädigten, und immer wieder gab es Dresche. Dazwischen trank K. Schnäpse aus kleinen Fläschchen. Gut 2,2 Promille wurden später bei der Polizei gemessen.

„Es hat höllisch weh getan“

Ihre T-Shirts mussten die beiden verhinderten After-Hour-Party-Gäste später ausziehen, und Martin K. ließ seinen „sadistischen Neigungen“ (Richter Reinhard Hader) freien Lauf. Er zündete sich eine Zigarette an, streifte zunächst über den Rücken des 19-Jährigen und drückte den Glimmstengel dann auf dessen Rücken aus. Verbrennungen ersten und zweiten Grades attestierten die Ärzte in der Kreisklinik. „Es hat höllisch weh getan“, sagte das Opfer im Gerichtssaal, aber weglaufen habe er sich nicht getraut, denn er habe gewusst, dass Martin K. schneller ist als er und er habe noch schlimmere Konsequenzen gefürchtet, wenn ihn der 21-Jährige einholt.

K. sei schließlich in der Burgstadt kein unbeschriebenes Blatt gewesen, sagte der Gredinger, der seinen Peiniger flüchtig kannte: „Er hatte seinen Ruf weg.“

Durchsuchen mussten die beiden Begleiter des Arbeiters – die selbst Angst vor Martin K. hatten – die beiden Opfer. Handy, Geldbeutel, Zigaretten und Feuerzeug wurden auf die Wiese gelegt und K. wollte die PIN. Die aber verweigerte der Gredinger mehrmals, sodass er wieder mit Fäusten traktiert wurde, irgendwann nachgab und den Code verriet. Mindestens zwei Fußtritte ins Gesicht bekam er zudem ab.

Brandwunden und Schwellungen

Irgendwann schwenkte die Stimmung von Martin K. total um. Er redete wieder ganz normal, bot seinen Opfern eine Zigarette an, und durchstreifte mit ihnen ein leer stehendes Gebäude in der Industriestraße. „Ich weiß nicht was mich geritten hat“, sagte der Angeklagte, als er sich bei den Geschädigten im Gerichtssaal per Handschlag entschuldigte.

Die Folgen waren freilich krass: Brandwunden, HWS-Syndrom, Schwellungen, Prellungen, Platzwunden, Gehirnerschütterung, kurze Bewusstlosigkeit. – Staatsanwältin Schulla war angesichts der aufgezeigten Misshandlungen und deren Folgen der Meinung, dass „Erziehungsmaßregeln nicht mehr ausreichen“. Unter Einbeziehung einer weiteren Körperverletzung beim Brauereifest Anfang Juni in Pyras beantragte sie eine Einheitsjugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Diese könnte auf Bewährung ausgesprochen werden, zumal K. mittlerweile seine „Alkoholsucht angegangen ist“, er einen Arbeitsplatz habe und er auch seinen Bekanntenkreis gewechselt habe. Anwalt Gero Loyens (Nürnberg) sah einen Dauerarrest von vier Wochen für tat- und schuldangemessen. Sein Mandant sollte aber einen Anti-Aggressionskurs absolvieren, meinte der Verteidiger.

„Keine kurze Explosion“

Nach gut 20-minütiger Beratung sahen der Berufs- und die beiden Laienrichter überhaupt „keine besonderen Umstände, die eine Bewährung rechtfertigen würden“ (Hader). „Das war keine kurze Explosion“, sondern „Sadismus pur, der ihm Spaß gemacht hat“, sagte der Vorsitzende Richter und machte darauf aufmerksam, dass Tritte mit dem Fuß ins Gesicht mittlerweile auch als versuchter Totschlag geahndet werden können.

Nachdem dem Gericht bekannt wurde, dass gegen Martin K. sechs oder sieben weitere Anzeigen wegen Körperverletzung vorlagen, sah Hader in der Jugendstrafe (Freiheitsentzug in einer Jugendstrafanstalt) sogar die Chance für den 21-Jährigen, dass er während der zwei Jahre und drei Monate in Haft eine „intensive Betreuung erfährt und eventuell eine Therapie machen kann“.

